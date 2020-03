Volkswagen lança patinete e bicicleta elétricos

O trânsito das grandes cidades é um desafio para quem precisa se deslocar diariamente para trabalhar ou para fazer tarefas corriqueiras do cotidiano. Por isso, além de sua participação nos meios de locomoção tradicionais, a Volkswagen está investindo em produtos de mobilidade que facilitem a vida dos consumidores. As novidades são os patinetes e bicicletas elétricos com a chancela da marca.

“Além de pensar no futuro dos carros, a Volkswagen entende que o futuro da mobilidade inclui diferentes tipos de transporte”, afirma Daniel Morroni, diretor de Pós-Vendas da Volkswagen para a América do Sul.

Os novos meios de transporte foram pensados para pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais que busquem alternativas para chegar aonde os veículos não podem ir de forma segura, com conforto e performance.

Ambos os produtos possuem diferenciais tecnológicos. O patinete elétrico dobrável, por exemplo, tem um aplicativo próprio que regula as configurações do veículo com conexão via bluetooth. Nele, é possível estabelecer uma velocidade máxima atingida pelo patinete, garantindo segurança e adequação às legislações municipais. Além disso, é possível configurar as cores exibidas pelos leds que decoram o patinete.

Já a bicicleta elétrica tem um motor de alta potência e bateria parcialmente embutida de fácil recarga, além de vários outros atributos.

A Volkswagen desenvolve novos produtos pensando no bem-estar e na comodidade dos consumidores. “Acreditamos que novas opções de mobilidade podem facilitar muito o dia a dia das pessoas”, afirma Wagner Carrieri, gerente de Operações Comerciais de Pós-Vendas. “Estamos trabalhando em mais alternativas para nossos públicos que buscam alcançar novos lugares de forma inovadora.”

Os produtos estão à venda em concessionárias da montadora de todo o território nacional e nos canais de e-commerce oficiais da marca (vw.com.br/acessorios). Por serem classificados como um acessório original Volkswagen, tanto o patinete quanto a bicicleta têm garantia de um ano. Os clientes contam com um suporte técnico, cujo contato está disponível no manual.