Uber testa aplicativo de vistoria veicular para motoristas parceiros

A empresa de transporte por aplicativo Uber lançou na quinta-feira 5, em São Paulo, um programa para avaliar a qualidade dos veículos dos motoristas que usam a plataforma. Com o nome de ‘Programa Qualidade em Movimento’, na primeira etapa do teste, apenas 500 carros foram selecionados para passar pelo check-in virtual da empresa, feito por meio de um aplicativo.

No app, o motorista deverá tirar fotos do carro afim de checar o estado de equipamentos de segurança, bancos frontais e traseiros, vidros e retrovisores, além de diferentes ângulos do veículo incluindo laterais, frente, traseira e painéis. O resultado da inspeção junto das orientações é instantâneo e feito nos casos mais simples por uma Inteligencia Artificial (IA) e nos mais delicados por um analista da empresa.

A intenção é criar um mapa preciso sobre os maiores focos de desgastes da frota de carros que compõe o serviço. Também, será possível o cruzamento dos dados de vistoria com o número de viagens dentro da plataforma e avaliações recebidas dos usuários para classificar cada veículo.

Dessa forma, a Uber afirma que poderá ajudar o motorista a melhorar o sua avaliação. Apesar do programa ser lançado inicialmente em São Paulo, a empresa tem intenção de o levar para outras regiões do país. A ideia é que o usuário do Uber também possa ver em seu aplicativo quando o veículo passou por uma vistoria.