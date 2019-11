Uber lança novo serviço, com maior conforto e mais opções

A partir de hoje (25), uma nova categoria de viagens está disponível para usuários de Uber. Chamada “Uber Comfort“, a mais recente modalidade fornece carros maiores e mais espaçosos ao passageiro.

Além disso, o usuário pode informar ao motorista sobre suas preferências de viagem antes de ser buscado. Com um preço cerca de 30% maior do que a categoria UberX, a Uber Comfort deixa o passageiro escolher, por exemplo, um motorista mais silencioso, ou até mesmo a temperatura desejada dentro do carro.

A opção é nova no Brasil e está disponível em aproximadamente 40 municípios, entre eles São Paulo, Cuiabá, Natal e Belo Horizonte. O Uber Comfort substituirá a categoria Uber Select nos aplicativos, a partir desta segunda.