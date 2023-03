Twitter teve parte de seu código exposto na internet

Partes fundamentais do código que mantém o Twitter no ar, na internet, foram expostos por um usuário no Github, plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão. Em uma ação judicial, a rede social pediu que o código fosse removido e foi prontamente atendida. A notícia foi dada pela primeira vez no New York Times.

O Twitter pediu à Justiça para que o Github apresente “todas as informações de identificação” associadas ao nome de usuário FreeSpeechEnthusiast. O nome é uma aparente referência ao proprietário do Twitter, o bilionário Elon Musk, que se descreveu como um entusiasta da liberdade de expressão.

Musk havia prometido no início deste mês que o Twitter abriria o código-fonte para recomendar tuítes em 31 de março, dizendo que as pessoas “descobrirão muitas coisas bobas, mas corrigiremos os problemas assim que forem encontrados!” Ele acrescentou que ser transparente sobre o código do Twitter será “incrivelmente embaraçoso no começo”, mas resultará em “melhoria rápida na qualidade da recomendação”.

O vazamento cria outro desafio para Musk, que comprou o Twitter em outubro por 44 bilhões de dólares e fechou o capital da empresa. Desde então, o Twitter mergulhou no caos, com demissões em massa e um êxodo de anunciantes com medo de serem expostos na plataforma a regras mais brandas sobre postagens potencialmente inflamatórias.