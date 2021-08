TikTok supera Facebook no ranking de aplicativos mais baixados do mundo

A plataforma de vídeos curtos TikTok superou o Facebook no ranking de aplicativos de redes sociais mais baixados do mundo. É a primeira vez que isso acontece desde que o Nikkei Asia, diário econômico japonês, começou o levantamento em 2018.

A popularidade do TikTok, cuja versão internacional foi lançada em 2017 pela ByteDance, cresceu muito durante a pandemia. Além de superar Facebook, WhatsApp, Instagram e o Messenger (todos de propriedade do Facebook), o aplicativo tornou-se o mais baixado da Europa, América do Sul e Estados Unidos.

No início do ano, o WhatsApp anunciou que iria compartilhar com o Facebook dados de mensagens relativos às interações entre usuários e empresas. Embora o WhatsApp tenha prometido proteger as informações sobre as comunicações entre amigos e familiares, alguns usuários mudaram para outros aplicativos.

Contrariando essa tendência, o Telegram, um aplicativo de mensagens originalmente desenvolvido na Rússia, mas agora com sede na Alemanha, subiu para o sétimo lugar. Os usuários podem ajustar as configurações para excluir mensagens automaticamente após um período especificado. O aplicativo fez sucesso entre os manifestantes em Hong Kong e na Tailândia que queriam operar fora do radar do estado.