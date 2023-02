Susan Wojcicki deixa cargo de CEO do YouTube após nove anos

Após nove anos como CEO do YouTube, Susan Wojcicki, de 54 anos, está deixando a plataforma de vídeos. Em um e-mail para funcionários do YouTube que foi compartilhado publicamente na quinta-feira, 16, Wojcicki disse que está saindo para “iniciar um novo capítulo focado em minha família, saúde e projetos pessoais pelos quais sou apaixonada”. Ela não detalhou seus planos. Neil Mohan, que trabalhou de perto com ela durante anos, irá substituí-la no cargo.

Embora tenha se tornado uma das executivas mais respeitadas na indústria de tecnologia dominada por homens, Wojcicki também será lembrada como a primeira proprietária do Google. A saída dela ocorre em um momento em que o YouTube enfrenta um de seus períodos mais desafiadores desde que o Google comprou o que era então um site de vídeo que enfrentava reclamações sobre violação de direitos autorais em 2006 por um 1,65 bilhão de dólares. O negócio foi avaliado em 1,76 bilhão de dólares no momento em que a transação foi fechada.

Embora o Google tenha sido inicialmente ridicularizado por pagar tanto por um serviço de vídeo cujo futuro parecia incerto, acabou sendo uma pechincha. Além de se tornar um fenômeno cultural que atrai bilhões de espectadores, o YouTube também se tornou um sucesso financeiro, com receita publicitária totalizando 29 bilhões de dólares no ano passado. Isso superou a receita anual de anúncios de 8 bilhões de dólares em 2017, quando a controladora corporativa do Google, a Alphabet Inc., começou a divulgar a receita financeira do YouTube.

Mas a receita de anúncios do YouTube durante os últimos seis meses do ano passado caiu 5% em relação ao ano anterior – a primeira queda prolongada que o serviço de vídeo mostrou desde que a Alphabet abriu sua cortina financeira. Os analistas estão preocupados que a queda continue este ano, uma das razões pelas quais o preço das ações da Alphabet caiu cerca de 10% desde que divulgou seu relatório trimestral mais recente, há duas semanas.

Leia a seguir a íntegra da carta de despedida de Susan Wojcicki

Olá, YouTubers,

Vinte e cinco anos atrás, tomei a decisão de me juntar a dois alunos de pós-graduação de Stanford que estavam construindo um novo mecanismo de busca. Seus nomes eram Larry e Sergey. Vi o potencial do que eles estavam construindo, o que foi incrivelmente empolgante e, embora a empresa tivesse poucos usuários e nenhuma receita, decidi me juntar à equipe.

Seria uma das melhores decisões da minha vida.

Ao longo dos anos, usei muitos chapéus e fiz muitas coisas: gerenciei o marketing, co-criei a Pesquisa de imagens do Google, liderei a primeira pesquisa de vídeos e livros do Google, bem como as primeiras partes da criação do AdSense, trabalhei nas aquisições do YouTube e da DoubleClick , atuou como vice-presidente sênior de anúncios e, nos últimos nove anos, como CEO do YouTube. Aceitei cada desafio que surgiu porque tinha uma missão que beneficiava a vida de tantas pessoas ao redor do mundo: encontrar informações, contar histórias e apoiar criadores, artistas e pequenas empresas. Estou muito orgulhoso de tudo o que conquistamos. Tem sido emocionante, significativo e que tudo consome.

Hoje, depois de quase 25 anos aqui, decidi deixar minha função de chefe do YouTube e começar um novo capítulo focado em minha família, saúde e projetos pessoais pelos quais sou apaixonado.

É a hora certa para mim e me sinto capaz de fazer isso porque temos uma equipe de liderança incrível no YouTube. Quando entrei no YouTube há nove anos, uma das minhas primeiras prioridades era trazer uma equipe de liderança incrível. Neal Mohan foi um desses líderes e será o vice-presidente sênior e o novo chefe do YouTube. Passei quase 15 anos da minha carreira trabalhando com Neal, primeiro quando ele veio para o Google com a aquisição da DoubleClick em 2007 e conforme sua função cresceu para se tornar vice-presidente sênior de anúncios gráficos e em vídeo. Ele se tornou diretor de produtos do YouTube em 2015. Desde então, montou uma equipe de produtos e UX de alto nível, desempenhou papéis fundamentais no lançamento de alguns de nossos maiores produtos, incluindo YouTube TV, YouTube Music e Premium e Shorts, e liderou nossa equipe de Confiança e Segurança, garantindo que o YouTube cumpra sua responsabilidade como plataforma global. Ele tem um senso maravilhoso para nosso produto, nosso negócio, nossas comunidades de criadores e usuários e nossos funcionários. Neal será um ótimo líder para o YouTube.

Com tudo o que estamos fazendo em Shorts, streaming e assinaturas, junto com as promessas da IA, as oportunidades mais empolgantes do YouTube estão por vir, e Neal é a pessoa certa para nos liderar.

Para todos os YouTubers com quem tive o privilégio de trabalhar, vocês fizeram muito para tornar esta plataforma melhor ao longo dos anos. Você criou a maior economia criativa que o mundo já viu, possibilitou formas totalmente novas de arte e narrativa e apoiou milhões de criadores e artistas para alcançar novos públicos – tudo isso enquanto investia em crescimento responsável para que essa brilhante comunidade de criadores, artistas, espectadores , e os anunciantes poderiam não apenas coexistir, mas prosperar juntos. Obrigado!

Quanto a mim, em curto prazo, pretendo apoiar Neal e ajudar na transição, que incluirá continuar trabalhando com algumas equipes do YouTube, treinando membros da equipe e reunindo-se com criadores de conteúdo. A longo prazo, concordei com Sundar em assumir uma função de consultoria no Google e na Alphabet. Isso me permitirá recorrer às minhas diferentes experiências ao longo dos anos para oferecer aconselhamento e orientação no Google e no portfólio das empresas Alphabet. É um momento incrivelmente importante para o Google – isso me lembra os primeiros dias – inovação incrível de produtos e tecnologia, grandes oportunidades e um desrespeito saudável pelo impossível.

Além disso, ainda estarei por perto, então terei a chance de agradecer às milhares de pessoas de toda a empresa e do mundo com quem trabalhei e aprendi. Mas, por enquanto, quero agradecer a Sundar por sua liderança, apoio e visão ao longo dos anos. Também quero agradecer a Larry e Sergey por me convidarem para o que realmente foi a aventura de uma vida. Sempre sonhei em trabalhar para uma empresa com a missão de mudar o mundo para melhor. Graças a você e sua visão, tive a chance de viver esse sonho. Foi um privilégio absoluto fazer parte disso e estou animado com o que vem a seguir.

Obrigado por tudo,

Susan

