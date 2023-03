Spotify anuncia novos recursos e audiência de mais de meio bilhão

Com um evento híbrido Stream On, o Spotify revelou nesta quarta-feira, 8, uma nova interface que inclui recursos visuais inéditos e um design completamente interativo. A empresa sueca também lançará novos recursos, como o modo aleatório inteligente e prévias de podcasts e listas de reprodução de música em sua plataforma de streaming de áudio, que ultrapassou 500 milhões de ouvintes ativos mensais. “Hoje, existem mais de dez milhões de criadores no Spotify, com mais de meio bilhão de ouvintes em 184 países e mercados”, observou Daniel Ek, cofundador do serviço de setraming.

O Spotify investiu pesadamente na construção de seus negócios de podcast e audiolivros nos últimos anos em uma tentativa de atrair usuários e anunciantes, anunciou a “nova interface de usuário reimaginada”. Também compartilhou uma atualização de seu relatório anual de royalties de música, observando que o número de artistas que ganham mais de 1 milhão de dólares, bem como aqueles que geram mais de 10.000 dólares, mais que dobrou nos últimos cinco anos.

No início deste ano, o Spotify disse que reduziria os gastos e trabalharia para se tornar eficiente devido ao difícil cenário macroeconômico e projetou que o número de ouvintes chegaria a 500 milhões no trimestre atual. Recursos como reprodução automática de podcasts, pré-visualizações visuais e de áudio personalizadas de episódios de podcast e audiolivros ou listas de reprodução de música e novos feeds para descoberta serão lançados em etapas a partir de quarta-feira, disse o Spotify.