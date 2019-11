Será possível gravar as conversas com os motoristas de Uber

Nesta quarta-feira (6), a Uber anunciou um recurso que visa a proteção de usuários e motoristas. A partir de dezembro, será possível gravar áudios de toda a conversa que acontece dentro do carro. A ferramenta fica disponível durante a viagem, para o motorista e o passageiro.

A ativação deve ser feita por um ícone de segurança dentro do aplicativo, que armazena o que for captado de maneira criptografada. Apenas a Uber tem a chave para acessar a gravação, que pode ser aberta somente se o conteúdo for encaminhado, como uma denúncia, para as autoridades.

Junto a isso, a empresa introduz no próximo mês mais uma leva de novos recursos, entre eles a “checagem de rota”, que permite o rastreamento da viagem. Há ainda a verificação da identidade do motorista, por meio de selfies que devem ser feitas no momento em que se começa uma corrida. Outra ferramenta acrescida é a de confirmação da viagem por um PIN, uma senha enviada no mesmo momento, e que só permite o início da cobrança depois que o usuário passar para o motorista o código que recebeu no celular (assim, atesta-se a identidade de ambos).

Para salvaguardar os motoristas, novas verificações de identidades dos passageiros também foram implantadas. No caso de pagamento por dinheiro, antes de pedir um carro o cliente terá que comprovar sua identidade pelo registro de um documento com foto, como o RG ou o passaporte.