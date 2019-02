São Paulo e Rio estão entre cidades mais fotografadas no Instagram

O Instagram anunciou nesta sexta-feira os nomes das cidades mais fotografadas em todo o mundo pelos 150 milhões de usuários da rede de compartilhamento de imagens. Duas representantes brasileiras estão entre as dez primeiras: São Paulo, em quinto lugar, e Rio de Janeiro, em sétimo. O primeiro posto do ranking é ocupado por Nova York, seguida por Bangcoc, na Tailândia, e Los Angeles.

O serviço de personalização de imagens revelou também que o shopping Siam Paragon, em Bangcoc, foi o local que motivou mais fotos compartilhadas na rede. Em seguida, aparece a Times Square, em Nova York. A lista inclui ainda inclui a Disneyland, na Califórnia, em terceiro, o Hotel Bellagio, em Las Vegas, e a Disney World, da Flórida.

O ranking é construído graças ao recurso de geolocalização disponível no aplicativo. Assim, só as imagens compartilhadas na rede com informações sobre a localização do usuário são contabilizadas.

As cidades mais fotografadas no Instagram em 2013

1. Nova York, Estados Unidos 2. Bangcoc, Tailândia 3. Los Angeles, Estados Unidos 4. Londres, Grã-Bretanha 5. São Paulo, Brasil 6. Moscou, Rússia 7. Rio de Janeiro, Brasil 8. San Diego, Estados Unidos 9. Las Vegas, Estados Unidos 10. São Francisco, Estados Unidos

Os lugares mais fotografados do Instagram em 2013