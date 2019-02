Samsung anuncia celular ‘dobrável’, à venda a partir de abril

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 20, em São Francisco, que vai colocar no mercado um celular dobrável em abril, com aplicativos adaptados do Facebook e do Google projetados especialmente para o novo aparelho. O Galaxy Fold vai custar 1.980 dólares (cerca de 7.350 reais) e será vendido a partir de 26 de abril.

O aparelho terá tela de 4,6 polegadas quando dobrado e de 7,3 polegadas quando aberto. A Samsung afirmou que trabalhou com Facebook, Google e Microsoft para criar versões especiais de seus aplicativos para o aparelho.

Detalhes

Segundo a Samsung, o Galaxy Fold se abre de maneira natural, como um livro, e se fecha com apenas um clique. Para isso, a empresa projetou uma dobradiça com várias engrenagens, sistema alojado em uma parte oculta. O leitor de impressões digitais fica no lado onde o polegar se apoia, para desbloquear com facilidade. Vem nas cores prata, preto, verde e azul.

O Galaxy Fold tem um chipset AP de última geração e 12 GB de RAM, sistema de bateria dupla, capaz de carregar a si mesmo e também um segundo dispositivo, simultaneamente, através do Wireless Powershare, enquanto estiver conectado a um carregador comum.

Seguindo uma tendência de apostar nas câmeras, o modelo tem três na parte de trás, duas na parte interna e uma na parte externa, permitindo usar outros aplicativos durante uma chamada de vídeo, por exemplo

O modelo “é um marco porque é uma resposta aos céticos que diziam que tudo que poderia ser feito já foi feito”, disse DJ Koh, presidente-executivo da Samsung.

O celular pode ajudar a Samsung, maior fabricante de smartphones do mundo, a competir com rivais como Apple e Huawei. Enquanto a empresa chinesa ganhou mercado no ano passado, toda a indústria de celulares viu vendas unitárias caírem diante da desaceleração da economia da China.

A Samsung afirmou que desenvolveu novos processos de manufatura para permitir que a tela do aparelho possa ser aberta e fechada centenas de milhares de vezes.