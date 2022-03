Rússia e Belarus são banidas de competições de esportes virtuais

Nova sanções continuam sendo impostas à Rússia e, agora, chegaram também às disputas de esportes digitais. A Electronic Arts, responsável por competições importantes, como Apex Legends Global Series e EA SPORTS FIFA 22 Global Series, afirmou que atletas da Rússia e de Belarus não poderão mais se inscrever nesses torneios.

“Continuamos chocados com o conflito que se desenrola na Ucrânia e nos unimos a tantas vozes ao redor do mundo pedindo por paz e pelo fim da invasão. Nos solidarizamos com o povo ucraniano. Por isso, tomamos a decisão de remover Rússia e Belarus de nosso programa de esports. Os efeitos são imediatos”, afirmou a companhia em nota.

No início de março, a empresa já havia parado de vender seus games e outros conteúdos relacionados aos títulos tanto na Rússia quanto em Belarus. A seleção russa e todos os clubes russos também haviam sido removidos do popular jogo FIFA 22.

Com informações da Reuters