Review: clássico cult da Nintendo, “Pikmin 4” oferece dose de estratégia

A série Pikmin ocupa um lugar curioso no portfólio da Nintendo. O primeiro game da franquia foi lançado para o Game Cube em 2001. Ou seja, já tem idade para ser considerado um clássico. Mas nunca decolou como outros títulos da mesma época. Para ter ideia, outras séries lançadas também em 2011 incluem Luigi’s Mansion e Animal Crossing, muito mais populares. Super Smash Bros, outro game muito querido pelos jogadores, é de 1999. Pikmin se tornou uma joia cult para os fãs de estratégia. E ganhou continuações. Pikmin 2 saiu em 2004, também para o Game Cube, e Pikmin 3, para o Wii. Agora, Pikmin 4 acaba de ser lançado para o Nintendo Switch.

O Pikmin original é uma criação de Shigeru Miyamoto, a mente por trás dos maiores clássicos da Nintendo de todos os tempos, como Mario, Zelda, Donkey Kong e Star Fox. A premissa é simples. O jogador controla o Capitão Olimar, que dirige uma nave da Hocotate Freight Company. Após um acidente, ele fica preso em um planeta semelhante à Terra, e lá conhece as criaturas conhecidas como Pikmin, parecidas com pequenas plantas. Há variedades distintas, com poderes específicos, e é preciso escolher cada uma com sabedoria para superar os obstáculos de cada missão.

Em Pikmin 4, a história é um pouco diferente. O jogador controla um novo personagem (dessa vez, customizável) enviado para resgatar o capitão Olimar. Além de dois novos tipos de Pikmin, um de gelo e outro com um brilho específico, há um novo personagem jogável, Oatchi, parecido com um cão, que pode saltar ou derrubar obstáculos. Assim como nos outros jogos da série, objetos podem ser usados para superar os desafios, e há “chefões” que precisam ser enfrentados.

Trata-se de um game estratégico em que o planejamento é fundamental. Outros títulos anteriores da série ofereciam graus diferentes de dificuldade para cativar diferentes perfis de jogadores. Neste, há um único nível, e o próprio jogo vai aumentando a dificuldade à medida que o jogador se familiariza com os comandos. Há, sem dúvida, uma curva de aprendizado. Após um começo um pouco demorado, o jogador vai aprendendo como controlar os Pikmin e começa a entender os fundamentos da estratégia. O aumento do grau de desafio é contínuo, mas manejável.

Embora tenha momentos bastante complicados, nunca é impossível passar de fase. Há duas ferramentas que ajudam nessa tarefa. Uma permite voltar no tempo, desfazendo, assim, erros mais sérios durante a partida. Há também a possibilidade de “pedir ajuda” e resolver imediatamente determinado obstáculo. É um recurso mais extremo que deve ser usado com parcimônia, ou por jogadores mais jovens que realmente sentem dificuldade em algumas partes.

A ambientação é muito divertida. Os Pikmin são minúsculos, então cenários comuns, do dia a dia, são enormes, e superá-los é um grande desafio. Para quem nunca jogou nenhum título da série, é como se a aventura se passasse no cenário de Toy Story. Ou, para os gamers veteranos, no universo de Army Men, a clássica série com soldadinhos verdes de plástico enfrentando perigos da natureza, como formigas, ou em Toy Commander. Normalmente, os cenários devem ser explorados durante o dia, mas o novo game oferece a possibilidade de realizar missões noturnas, que oferecem uma série de desafios próprios.

Pikmin 4 é uma boa porta de entrada para a franquia. Ao tornar o game mais acessível para um perfil amplo de jogadores, a Nintendo espera que esse curioso título de estratégia entre de vez para seu rol de clássicos. Recentemente, a desenvolvedora relançou os dois primeiros jogos na loja online, em versões remasterizadas. Pikmin 3 também está disponível. Portanto, dá para conhecer a série completa. Mas o novo game é tão interessante e bem resolvido que será difícil voltar para os anteriores sem sentir a diferença.

