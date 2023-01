Review: “Age of Empires II” leva clássico game de estratégia para consoles

O período entre a segunda metade da década de 1990 e o início dos anos 2000 pode ser considerado o grande momento dos games de estratégia em tempo real. São dessa época títulos clássicos como Warcraft 2, Command and Conquer: Red Alert, StarCraft e, um pouco mais tarde, os jogos em 3D, como Homeworld e Warcraft 3. Entre eles, um reinava supremo: Age of Empires 2. Mesmo com o passar dos anos, o equilíbrio perfeito entre a diversidade de nações disponíveis para jogar, cada uma com suas peculiaridades, e a mecânica extremamente eficiente fizeram dele um game bastante longevo.

Ganhou um remake em HD em 2013 e recebeu diversas expansões. Em 2019, a Microsoft lançou Age of Empires 2: Definitive Edition, com gráficos atualizados, todos os pacotes de conteúdo adicional anteriores e uma nova expansão, “The Last Khans”. Mas o game sempre foi focado em quem jogava em um PC, dada a complexidade dos comandos. Agora, uma nova versão acaba de ser lançada para os consoles Xbox Series S e X. E a boa notícia é que a adaptação é um sucesso.

Para permitir que os jogadores de consoles também tenham uma boa experiência, foi preciso desenvolver sistemas de controles que usam rodas de ações. Um clique sobre uma estrutura ou personagem abre as opções disponíveis, e um novo clique determina o que cada um vai fazer, seja construir uma nova estrutura ou atacar algum inimigo. Há uma curva de aprendizado até dominar o sistema, e algumas seleções são um pouco complicadas, mas no geral a mecânica responde bem e proporciona horas bastante satisfatórias. É importante, no entanto, passar pelo tutorial para compreender todos os novos comandos.

Os gráficos de 2019 continuam ótimos. O estilo do game original envelheceu muito bem. Com os aperfeiçoamentos, ele manteve seu apelo clássico, mas ganhou detalhes. Em algumas batalhas é difícil entender exatamente o que está acontecendo e quem está atacando quem, mas nada que tire a diversão. A versão aprimorou também a inteligência artificial e pequenos detalhes do game, automatizando processos simples que antes ficavam a cargo do jogador. Pode parecer pouca coisa, mas tornou a dinâmica ainda melhor.

Quem já jogou o título em alguma de suas encarnações anteriores vai encontrar não apenas a nostalgia por voltar ao controle das diferentes civilizações, mas também um jogo que manteve seu apelo mesmo mais de 20 anos após seu lançamento. São mais de 200 horas de campanhas solo, todas baseadas em eventos históricos reais, além da possibilidade de disputar partidas multiplayer.

Para aqueles que estão chegando agora, a nova versão do melhor dos três Age of Empires lançados não apenas é uma excelente porta de entrada para os jogos de estratégia em tempo real. É uma cápsula do tempo para uma época de ouro dos videogames. É um fundamental pedaço de história que recebeu o tratamento merecido para cativar novas gerações de fãs.

