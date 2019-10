Playstation 5 será lançado no Natal de 2020

A Sony anunciou na terça-feira, 8, que seu console de nova geração, o PlayStation 5, será lançado no fim de 2020, durante a temporada de festas de fim de ano. A confirmação da data foi publicada no PlayStation Blog pelo presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

“Hoje tenho orgulho em dizer que nosso console de nova geração será chamado PlayStation 5, e vamos lançá-lo na época das Festas de Fim de Ano em 2020”, escreveu. “Estas atualizações podem não ser uma grande surpresa, mas queríamos confirmar a nossos fãs de PlayStation, enquanto começamos a revelar detalhes adicionais sobre nossa visão para a próxima geração.”

Segundo o site americano WIRED, entre as novidades do console está um novo controle DualShock, que promete novas maneiras de “sentir o gameplay”, com melhorias nos botões e no sistema de vibração. Também foi confirmado que o controlador terá entrada USB-C, a mais rápida disponível, além de outros refinamentos, como uma bateria maior e alto-falantes aprimorados.

O novo PS5 terá a tecnologia gráfica de ray tracing, um algoritmo capaz de simular luz e reflexos em tempo real. Para rodar os jogos, usará discos Blu-ray de 100 GB, mas todos os jogos terão que ser instalados em SSD interno – fator que promete diminuir o tempo de carregamentos e da inicalização dos games.

Outra novidade é uma “interface de usuário completamente renovada” que exibirá recursos sociais mais detalhados na tela inicial. A Sony promete mostrar menus de seleção como tipo de partida, dificuldade de gameplay ou configurações já na primeira tela, sem a necessidade de entrar no jogo.

Essas informações se juntam aos detalhes revelados pela empresa no início do ano, como o processador de oito núcleos (que será baseada na linha Ryzen de terceira geração da AMD) e o chip gráfico derivado do hardware Radeon Navi, também da AMD. O suporte para jogos de 8K (bem como para jogos de 4K em 120Hz), uma opção de consumo de energia muito menor e retrocompatibilidade com versões anteriores do PS4.