Plataforma usa nota do Enem para ajudar na busca por bolsas de estudo

Uma página desenvolvida pela edtech Amigo Edu pode facilitar a vida do estudante que quer usar a nota do Enem de 2021 para obter desconto na faculdade privada da sua escolha. A solução, chamada Sisup (Sistema de Seleção para Universidades Privadas), pode ser acessada neste link.

O objetivo é concentrar em uma plataforma todas as bolsas de estudo disponíveis com base na pontuação obtida no Enem. Após acessar o link e escolher o curso procurado, basta digitar a nota da prova para acessar todas as bolsas oferecidas pelas faculdades parceiras — a maioria com descontos.

“Antes, o estudante acabava perdendo tempo com a pesquisa dos melhores preços e condições

para o ingresso no ensino superior, o Sisup vai otimizar essa busca trazendo a melhor oferta

numa pesquisa online feita em segundos”, explica Beto Dantas, CEO do Amigo Edu. “Com o Sisup, conseguimos agrupar tudo isso em um serviço rápido e

eficiente para os alunos”, acrescenta.