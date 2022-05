Plataforma online de videogames retrô chega ao Brasil

Quem sente nostalgia ao se lembrar de jogos de videogame antigos está com sorte. O site Jam.gg, que traz mais de 100 games retrô para serem jogados pelo PC ou celular, acaba de chegar ao Brasil.

A plataforma exige apenas que o internauta se cadastre para ter acesso aos jogos. Não é preciso consoles caros, conexões extremamente rápidas ou pagamentos para entrar na Jam.gg. Alguns dos games disponíveis são Metal Slug, Earthworm Jim 2, Top Racer, The King of Fighters ‘98 e Windjammers.

Em entrevista a VEJA, Benjamin Devienne, cofundador e CEO da Jam.gg, afirmou que a tendência de valorização de jogos antigos tem muito a ver com a forma que eles eram jogados. “Games retrô eram sobre compartilhamento, daí o conhecido termo ‘jogo de sofá’: eles foram projetados para serem jogados na mesma sala, desafiando os jogadores a bater a maior pontuação, derrotar grandes chefes juntos ou competir pela copa”, afirma. “Com a evolução da tecnologia, a chegada do Twitch, Discord e os catálogos de jogos conectados, essa conexão de humano para humano perdeu um pouco de sua magia. Nossa missão é trazê-lo de volta e criar um hub social para os amantes do multiplayer.”

Durante o período de testes, o site caiu nas graças do brasileiro. Atualmente, há mais de 500 mil usuários do país na plataforma, e outros 1,5 milhão de outros países.

Segundo Devienne, o mercado de games está em alta pelo mundo todo, mas o país é expoente nesse cenário. “O setor tem crescido constantemente nos últimos 20 anos e é praticamente imparável”, diz. “O Brasil não é estranho ao crescimento atual; na verdade, é um dos mercados que mais crescem, principalmente para jogos mobile, que, para mais de 7 em 10 jogadores, o celular é o dispositivo de escolha.”

Assim, para quem gosta de games antigos, a Jam.gg é uma ótima oportunidade para voltar no tempo. Em sintonia com as tendências atuais, a plataforma tem tudo para ser um sucesso no país.