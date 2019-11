Philips anuncia linha de lâmpadas inteligentes no Brasil

A Signify, controladora da marca Philips, anunciou nesta terça-feira (5) a chegada oficial da sua linha lâmpadas inteligentes no Brasil. Os produtos que já eram vendido no país por meio de importadores, passam a ser encontrados no varejo local.

Desembarcam por aqui 5 dispositivos de smarthome: um kit inicial de 3 lâmpadas, uma versão avulsa, uma fita de LED com 2 metros de comprimento, e duas centrais de controle de iluminação. Os dispositivos que já estavam disponíveis em outros países da America do Sul, como Argentina e Chile, chegam no mercado brasileiro com o recurso exclusivo de controle via Bluetooth.

“O Brasil é o primeiro país da America Latina a receber a nova geração das lâmpadas. Com o Bluetooth, não é necessário a conexão com a internet para se ter controle dos dispositivos”, afirma a gerente de produto da Philips para Americana Latina, Paula Riveros.

A nova linha permite a conexão com mais de 750 aplicativos desenvolvidos por terceiros, chamados Friends of Hue. O sistema conectado pode ser usado com todas as principais plataformas domésticas inteligentes, incluindo Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit e Samsung SmartThings, permitindo a sincronização da iluminação com músicas, jogos e filmes. É possível deixar a iluminação pré-programada para despertar o usuário em horários específicos, ser usada como recurso de segurança, ao permitir que os usuários simulem sua presença em casa ligando e desligando a iluminação remotamente.

Confira as caracteristicas dos novos dispostivos:

Kit inicial de lâmpadas Philips Hue: inclui três lâmpadas inteligentes coloridas E27 e uma central de controle vi wi-fi, disponíveis nas versões 127V e 220V. Vendido por 1099 reais.

Lâmpada inteligente: a versão avulsa pode ser utilizada sem a necessidade de uma central de controle, acionada via Bluetooth. Além disso, pode ser agregada ao kit inicial aumentando as possibilidades de iluminação. Vendida por 349 reais.

Fita LED: disponível em duas versões, uma com 2 metros de comprimento e outra sendo uma extensão com 1 metro de comprimento. Ambas na versão bivolt, permite flexibilidade para a instalação de iluminação. Vendida por 599 reais.