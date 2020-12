Parceria pretende aumentar frota de ônibus elétricos na América Latina

Hoje, um grupo de 17 investidores e fabricantes de ônibus anunciaram seu compromisso de aumentar a frota de ônibus zero emissões na América Latina no próximo ano. O acordo foi assinado com a Aliança ZEBRA (Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator) e envolve o Brasil, Chile, Colômbia e México.

A organização tem como objetivo arrecadar um bilhão de dólares em investimentos e viabilizar a inclusão de mais de três mil ônibus elétricos nessa região.

A ideia é diminuir as emissões de gases danosos ao meio ambiente ao substituir os veículos tradicionais por veículos que andam à base de eletricidade, sem gerar gases nocivos. Muitas cidades da América Latina sofrem com a poluição do ar advinda do transporte: na Cidade do México, em Santiago e em São Paulo, por exemplo, essa é a fonte de 71%, 79% e 61% dos gases de efeito estufa emitidos, respectivamente.

Atualmente, a América Latina conta com mais de 1,9 mil ônibus elétricos que, juntos, evitam a emissão de mais de 218 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera. Contudo, isso representa apenas 1% da frota de ônibus da região. Assim, fica claro que ainda há muito espaço para avançar — e compromissos como aquele recentemente firmado com a Aliança ZEBRA podem ajudar nessa empreitada.