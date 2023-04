Lemon8: parente do TikTok com vídeos e fotos quer entrar nos EUA

No último mês, uma batalha vem sendo travada entre a ByteDance, dona do TikTok, e autoridades americanas. Enquanto a rede tenta garantir sua permanência nos Estados Unidos, o governo externa preocupação com a segurança de dados dos usuários. Apesar disso, um novo app da empresa do tem ganhado a atenção da geração Z no país: o Lemon8 — a plataforma, caso você esteja se perguntando, ainda não está disponível para os usuários brasileiros.

À semelhança das redes sociais mais bem sucedidas, o aplicativo mescla vídeos e fotos numa linha do tempo dividida entre os bem conhecidos “following” e “for you”, mas conta com outras abas temáticas como moda, beleza e comida. O layout se assemelha muito ao Pinterest, mas a inspiração mais provável é um aplicativo que mescla rede social e e-commerce que não ganhou popularidade fora da China, o Xiaohongshu.

O modelo segue uma receita que tem funcionado, mas ainda não é possível saber se ganhará popularidade ou se cairá no esquecimento, a exemplo do que ocorreu com o outrora promissor Clubhouse. Segundo a Associated Press, o aplicativo já foi baixado mais de 290 mil vezes nos EUA desde o seu lançamento em fevereiro. Na Ásia, onde começou a circular ainda em 2020, ganhou popularidade em países como Japão e Tailândia e já conta com mais de 12 milhões de downloads.

Tudo indica que a ByteDance não quer assumir a paternidade do Lemon8, já que não menciona o novo aplicativo em seu site oficial. As evidências, no entanto, não enganam. A Heliophilia, mencionada como dona do aplicativo nas plataformas do Google e da Apple, compartilha a mesma sede que o TikTok em Cingapura.

Apesar de ainda não ter entrado no radar das autoridades americanas, o escrutínio é só uma questão de tempo. Também de maneira parecida com outros aplicativos – chineses ou americanos – o Lemon8 coleta dados dos seus usuários, como endereço IP e histórico de navegação, o que torna mais um pivô fácil da guerra mercadológica entre Washington e Pequim.