Lembra do Google Glass? A Apple deve lançar óculos similares

A Apple pretende lançar óculos de realidade virtual (RV) em 2022, além de um de realidade aumentada (RA), similar ao fracassado Google Glass, até 2023. Segundo dados vazados por meio do site americano The Information, os executivos da Apple discutiram os cronogramas do projeto em uma apresentação interna aos funcionários, na sede em Cupertino, na Califórnia, durante o mês de outubro.

O vice-presidente da companhia, Mike Rockwell, que lidera a equipe responsável pelas iniciativas de RV e RA da Apple, comandou a reunião, o que garante a possibilidade de que os óculos sejam o novo carro-chefe dessa divisão da marca. Contudo, a informação sobre o prazo de conclusão dos modelos contraria as previsões de analistas de mercado que estipulavam um dispositivo Apple desse tipo já no próximo ano.

A reunião teve a presença de funcionários suficientes para ocupar o Steve Jobs Theatre, que possui 1 000 lugares, sugerindo que a Apple tem realmente uma equipe considerável trabalhando em sua próxima empreitada tecnológica.