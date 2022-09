Jeep anuncia primeiros utilitários esportivos elétricos para EUA e Europa

A Jeep anunciou nesta quinta-feira, 8, sua próxima geração de veículos totalmente elétricos. A marca começará a vender dois SUVs eletrificados nos Estados Unidos e outro na Europa nos próximos dois anos. “As notícias de hoje da marca Jeep são mais um exemplo de como nossas marcas americanas estão se transformando para apoiar nossos planos agressivos de descarbonização”, disse em comunicado Carlos Tavares, CEO da Stellantis.

Os novos veículos são os primeiros elétricos da marca, e os executivos prometem que serão capazes de viagens off-road. Eles são o Jeep Recon, um SUV de médio porte com tração nas quatro rodas, e o Wagoneer S, um SUV de luxo de médio porte. Ambos devem ser fabricados nos EUA em local ainda a ser divulgado. Nenhum preço foi divulgado.

O Jeep Avenger, um SUV compacto, será lançado na Europa e em outros mercados, como Japão e Coreia do Sul, e será produzido na fábrica de Tychy, na Polônia. Com uma autonomia de 400 quilômetros, será apresentado no Salão Automóvel de Paris, em 17 de outubro. E chegará aos showrooms no início de 2023.

O Recon, no entanto, não substituirá o pequeno SUV Jeep Wrangler, disse Christian Meunier, CEO da marca. A Jeep, disse ele, está no caminho de se tornar a marca líder de SUVs com emissão zero em todo o mundo. A empresa tem o objetivo de vender os SUVs na China, disseram executivos.