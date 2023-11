Irmão do Jorel protagoniza campanha sobre controle parental no TikTok

O TikTok lançou nesta terça-feira, 14, uma campanha para debater a segurança dos adolescentes que usam a plataforma. A rede social traz vídeos curtos, voltados para os usuários acima dos 25 anos, com personagens da animação brasileira Irmão do Jorel destacando as ferramentas de segurança e de controle parental disponibilizadas pela ByteDance.

A campanha apresenta um vídeo de 25 segundos centrado na discussão em torno do gerenciamento do tempo de tela e três episódios, de um minuto cada, protagonizados pela Vovó Juju e seus netos, Jorel e seu irmão, com participação de outros personagens, como o Pato Gesonel e Seu Edson. As animações destacam informações de uso para menores de idade, como a idade mínima de 13 anos, ferramentas de segurança específicas para crianças e adolescentes e filtros de conteúdo que podem ser usados pelos pais e responsáveis.

“Irmão do Jorel conta com personagens que representam uma dinâmica familiar com características muito brasileiras”, diz Júlia Araújo, líder de marketing de marca do TikTok na América Latina, em nota. “A popularidade da série junto ao público acima de 25 anos e o lugar de afeto entre esses personagens são aspectos importantes que colaboram na promoção do diálogo entre pais, tutores e jovens – o que é fundamental para ajudar a ampliar o conhecimento sobre as ferramentas de segurança do TikTok”.

A campanha acontece em uma das redes sociais mais populares entre crianças e adolescentes. De acordo com o último relatório da TIC Kids Online Brasil 2023, publicado em outubro, 24% das crianças brasileiras começam a usar a internet ainda na primeira infância, ou seja, até os seis anos de idade. O levantamento foi realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), que, desde 2012, faz uma análise sobre o uso de internet por menores de idade no país todo.

A pesquisa aponta que, atualmente, 95% da população entre 9 a 17 anos é usuária de Internet, o que representa 25 milhões de pessoas. O levantamento sugere que o Instagram foi o principal aplicativo usado por crianças e adolescentes em 2023. Na edição anterior, o TikTok era apontado como a principal mídia social utilizada pelos jovens brasileiros. O Instagram e o Facebook apareciam logo em seguida, respectivamente. A última edição da TIC Kids também mostrou que 88% das crianças e adolescentes com internet no Brasil afirmaram ter perfil nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X – ex-Twitter, WhatsApp e Snapchat), entre 15 e 17 anos, a proporção foi de 99%.

