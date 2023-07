Inteligência artificial possibilita reunião de Maria Rita e Elis Regina

Maria Rita era uma criança de apenas 4 anos quando sua mãe, Elis Regina, morreu, em 1982, aos 36 anos de idade. Mais de vinte anos depois, em 2003, ela lançou seu primeiro álbum, Maria Rita. Crescer tão conectada a um dos maiores ícones da música brasileira certamente teve um impacto no interesse pela carreira musical. No entanto, o dueto de luxo nunca tinha sido possível… Até agora. Com a ajuda da inteligência artificial, o encontro entre mãe e filha pode, finalmente, se tornar realidade.

Um vídeo produzido para uma campanha publicitária reúne as duas gerações da MPB em um encontro inédito. Para recriar o rosto e os movimentos de Elis, a produção do filme contou com tecnologias de inteligência artificial treinadas especificamente para realizar o reconhecimento facial da cantora, diferentemente do que são feitos em projetos de IA que utilizam tecnologias pré-treinadas a partir de dados genéricos. A junção dessas ferramentas com a ajuda específica de uma tecnologia de redes neurais artificiais possibilitou criar uma mistura entre um rosto real de uma dublê e a imagem recriada de Elis, dando impressões mais próximas da realidade.

O vídeo, que teve aproximadamente 2.454 horas de pós-produção, o equivalente a 108 dias, compõe o visual do lançamento da música Como Nossos Pais, regravada por Maria Rita.

A ação marca o início das comemorações dos 70 anos da Volkswagen no Brasil e inicia com Maria Rita cantando ao volante de uma ID.Buzz, Kombi elétrica da montadora, junto à mãe, emparelhada em uma Kombi clássica. As duas cantam juntas enquanto alguns automóveis, como o Gol, o Fusca, a Brasília e o SP-2, aparecem de forma saudosa, dando lugar aos novos modelos elétricos da marca. A voz original de Elis permaneceu intacta, apenas seu rosto foi recriado a partir de imagens da internet e de acervo.

“Assim como foi emocionante para a Maria Rita contracenar com sua mãe, impactando todos que estavam no projeto, nosso objetivo é emocionar a todos os brasileiros”, diz Christiano Bock, da AlmapBBDO, agência responsável pela campanha — o vídeo foi produzido pela Boiler. “ O momento épico marca a história e traz o desejo da Maria Rita e dos brasileiros de ter esse presente ao ver as duas cantando juntas”, complementa Livia Kinoshita, gerente-executiva de Marketing da Volkswagen Brasil.

A inteligência artificial tem se tornado uma ferramenta essencial no resgate das contribuições de muitos artistas que já se foram. Há casos em que músicas inéditas inteiras de artistas já falecidos, como Amy Winehouse, Kurt Cobain e Jimi Hendrix, foram criadas usando a tecnologia.

Seguindo a tendência, Paul McCartney anunciou no mês passado que lançará, ainda em 2023, a última música dos Beatles, com a participação de John Lennon, feita com a ajuda de Inteligência Artificial. De acordo com McCartney, a ferramenta de IA extraiu a voz de Lennon de uma demo antiga, tornando possível que ela fosse usada na nova música. Em entrevista à Rádio BBC 4, o ex-beatle disse considerar as novas tecnologias “meio assustadoras, mas também o futuro”.