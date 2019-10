Google Pay libera pagamento por cartões de débito no Brasil

A Google lançou nesta segunda-feira 14 a função de pagamento com cartão de débito no Brasil, através do aplicativo Google Pay, em uma ação que busca aumentar o uso de seus smartphones Android de forma integrada com ecommerces. Para encorajar o uso do pagamento por débito, o Google realizou algumas parcerias.

Entre os aplicativos parceiros que já passaram a aceitar a novidade estão iFood, Ingresso.com, Rappi, Peixe Urbano, Evino e Grin. Além dos aplicativos, a operadora de telefonia Claro disponibilizou a plataforma de pagamentos em seu app de compras de pacotes adicionais de ligações e internet.

Ao ativar a nova opção, a Google terá a chance de expandir o mercado-alvo e o número de transações feitas dentro de seu sistema. Dados mostram que entre 110 milhões de pessoas que têm conta bancária no Brasil, apenas 50 milhões têm acesso a cartão múltiplo, com funções débito e crédito. Os outros 60 milhões são só bancarizados — ou seja, contam apenas com cartão de débito.

De acordo com a Google, esse novo procedimento aumenta a segurança da transação e diminui a possibilidade de fraudes, já que os dados financeiros dos usuários não são compartilhados com as lojas, mas sim apenas com um número de conta virtual, que serve para a realização da transação. Os emissores de cartões Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco permitirão que seus clientes utilizem a função de débito do Google Pay, bem como as redes de cartões Mastercard, Visa e Elo. Dos varejistas não serão cobradas novas taxas pelo uso da função e ela poderá ser habilitada ainda em novembro, para ser usada na Black Friday.