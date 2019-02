Google lança recurso para desativar conta após morte

O Google anunciou nesta quinta-feira, por meio de um post em seu blog oficial, um novo recurso chamado Gerenciador de Contas Inativas. O objetivo do serviço é apagar as contas de um usuário após a sua morte.

O recurso oferece duas opções: o compartilhamento de senha com amigos e familiares ou a exclusão total do perfil. O serviço é válido para todas as plataformas Google (Gmail, Blogger, Google Drive, Google+, Picasa e YouTube).

“Você pode nos dizer o que fazer com as mensagens do seu Gmail e com os dados de outros serviços Google”, diz Andreas Tuerk, gerente de produto do Gerenciador de Contas Inativas.

Ao invés de aguardar que alguém informe a morte ao Google, o serviço usa a inatividade de acesso como um barômetro. O usuário escolhe o tempo desejado (três, seis, nove ou 12 meses) e, se não se logar nesse período, a empresa envia um alerta para dez amigos confiáveis e compartilha com eles os dados de acesso à conta. Se o desejo for excluir os perfis, o Google simplesmente apaga de sua base de dados todas as informações da pessoa.

Antes de o recurso ser acionado, o Google envia um SMS e uma mensagem para o e-mail alternativo cadastrado pelo usuário. A ideia da companhia é evitar que contas de pessoas vivas sejam excluídas após um longo período de inatividade.