Google lança nova caixa de som inteligente no Brasil

O Google anunciou hoje o lançamento no Brasil do Google Nest Audio, sua caixa de som inteligente com Google Assistente. Trata-se do segundo aparelho da linha a chegar no país, e sairá por 849 reais.

Com a caixa, é possível saber a agenda do dia, a previsão do tempo, a tradução de uma palavra em outro idioma, criar lembretes, ouvir música pelo YouTube ou Spotify, controlar as lâmpadas do recinto, entre outras funções. Até cinco vozes diferentes podem ser reconhecidas para dar ordens à caixa.

Além disso, o Nest é recoberto por um tecido sustentável e possui uma estrutura composta de 70% de plástico reciclado. Quem comprar o produto ainda ganha três meses grátis de YouTube Premium.

VEJA testou o Google Nest Audio, cuja qualidade de som e diversidade de funções se confirmaram.

Para quem tem receio quando à privacidade de informações, o aparelho oferece a possibilidade de desligar o microfone, garantindo que nada será ouvido pelo Nest a partir daquele ponto, e controlar quais dados serão usados na personalização da experiência.

“O desejo por uma casa conectada já é uma realidade entre os brasileiros”, explica Vinicius Dib, Head de Devices do Google para a América Latina. “Em março de 2021, as buscas por automação residencial cresceram 178% em comparação a março de 2020. Temos que confiança que o Nest Audio será um sucesso de aceitação do público.”

Ainda segundo Dib, o diferencial do produto é a qualidade do som atrelada a um hardware de alta qualidade. “O Nest Audio foi criado por uma equipe de especialistas em áudio que inclui músicos, produtores musicais, designers de som e especialistas em machine learning que juntos investiram mais de 500 horas de ajustes no aparelho”.