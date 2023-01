“GoldenEye 007”, clássico game de James Bond, está de volta aos consoles

Lançado originalmente em 1997 para o Nintendo 64, GoldenEye 007 foi um verdadeiro marco. Além de ser uma das grandes adaptações de um sucesso dos cinemas para os videogames, o título criado pelo estúdio Rare ajudou a popularizar diversos elementos que se tornariam regra nos jogos de tiro a partir de então. Missões que exigem furtividade, uma campanha com história envolvente e as disputas multiplayer são apenas alguns deles. Agora, esse querido título está de volta aos consoles da nova geração em versão remasterizada.

GoldenEye 007 está disponível a partir desta sexta-feira (27) para Xbox One e Xbox Series X/S para o assinantes do serviço Game Pass. Também está disponível para Nintendo Switch Online +, o serviço pago do console da Nintendo, e apenas como parte do pacote. Não será possível comprá-lo separadamente, ao menos por enquanto.

Há pequenas diferenças entre as duas versões. Os jogadores de Xbox terão resolução 4K, com taxa de quadros mais alta, suporte ao multiplayer local para até quatro competidores e a possibilidade de acumular conquistas (os achievements). Já no Nintendo Switch haverá suporte para multiplayer online.

Apesar das pequenas melhorias, trata-se de um jogo com mais de 20 anos, e isso fica claro nos gráficos e na jogabilidade. Jogar GoldenEye 007 é um exercício de nostalgia. Voltar aos dias do Nintendo 64, com seu controle desajeitado e gráficos pixelados, e de Pierce Brosnan no papel de James Bond. Hoje, jogadores acostumados a gráficos realistas e a Daniel Craig no papel do agente secreto podem estranhar, mas jogar o título original é experimentar um pedaço importante da história dos games, principalmente por contado design das fases. Cada missão tem objetivos específicos que precisam ser realizados em um dos três níveis de dificuldade, e alguns dos cenários são bastante complexos.

Além disso, o fato de estar sendo relançado para os consoles da nova geração já é um feito e tanto. Disputas legais fizeram com que ele ficasse de fora de vários serviços focados em games antigos. Um remake para Xbox 360 chegou a ser planejado, mas foi abandonado. No final da década de 1990, a Electronic Arts conquistou os direitos da franquia e lançou alguns títulos de qualidade duvidosa, como Tomorrow Never Dies, para o primeior Playstation. Mais tarde, quem assumiu os direitos foi a Activison, e títulos como 007: Quantum of Solace, de 2008, e um remake de GoldenEye lançado em 2010, não empolgaram.

Portanto, vale a pena explorar o charme (levemente datado, é verdade) do GoldenEye 007 original.