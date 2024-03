Fotógrafo amador? Veja 5 apps de edição para quem não é da realeza

Nas últimas semanas, uma postagem da princesa Kate Middleton incendiou as redes. Para comemorar o dia das mães britânico e abafar boatos sobre seu estado de saúde, ela postou uma foto com os filhos nas redes sociais do Palácio de Kensington. Os rumores de a foto teria sido alterada apenas fez aumentar o burburinho – mas, hoje, quem é que não dá uma editada nas fotos?

As teorias foram muitas – de inteligência artificial e uma montagem de alto nível reciclando fotos antigas. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição”, disse Kate após a polêmica. Para quem não tem sangue azul, tal nível de profissionalismo pode não ser tão necessário, então a VEJA reuniu cinco aplicativos de edição para fazer os truques mais básicos utilizando Android e iPhone.

Facetune

Um dos mais populares, o aplicativo chegou a ganhar um verbo em inglês – facetuning – para se referir às fotos com muitas edições. Voltado para o retoque de selfies, o app é cheio de funcionalidades, como esconder detalhes da pele, aplicar maquiagens e remover fundos. Ele possui uma versão gratuita com funcionalidades básicas e uma versão premium por 52,90 reais ao mês.

Lightroom

Criado pela Adobe, empresa detentora do famoso Photoshop, o Lightroom leva funcionalidades profissionais para os celulares, sendo ideal para controle de cor, luz, saturação e aplicação de efeitos. O app também disponibiliza duas versões, uma gratuita e uma completa pelo valor de 8,50 ao mês.

VSCO

Famoso entre os usuários mais antigos do Instagram – e das versões antigas do Tumblr – esse também é um aplicativo popular entre os usuários. Intuitivo, ele é útil tanto para criar montagens e adicionar filtros, quanto para realizar as edições mais básicas. Além da versão limitada, o app conta com um Plus e um Pro, por 39,90 e 69,90 reais por mês, respectivamente.

PicsArts

Também entre os mais populares, o app é útil para a edição de fotos, mas suas principais funcionalidades são voltadas para montagens e aplicação de filtros. As funções avançadas ficam disponíveis a partir dos planos, que custam entre 16,66 e 23,33 reais por mês.

InShot

Esse também está entre os mais populares, tanto na Apple Store quanto no Google Play. Práticas e intuitivas, suas funcionalidades servem para a maior parte dos usuários, ajudarão a resolver rapidamente os problemas mais urgentes e farão possíveis correções mais sofisticadas. A versão pro está disponível por 19,90 por mês.