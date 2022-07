Fora do ar: Twitter apresenta pior instabilidade em anos Milhares de usuários relataram problemas na manhã desta quinta-feira; empresa ainda não sabe o que causou a pane Por André Sollitto 14 jul 2022, 10h41

Na manhã desta quinta-feira (14), o Twitter ficou indisponível para milhares de usuários ao redor do mundo. Por cerca de 45 minutos, a rede social ficou fora do ar, impedindo o login tanto em smartphones quanto em computadores. Foi a primeira instabilidade séria desde fevereiro e a pior em anos. Os problemas foram registrados na Europa, Estados Unidos e América do Sul. Ao londo de toda a manhã, os problemas para logar ou carregar tweets continuaram aparecendo.

No início do Twitter, os usuários se acostumaram a encontrar falhas em momentos de grande tráfego, quando uma mensagem com uma baleia branca aparecia na tela. Mas isso foi corrigido há anos. A última falha que demorou bastante tempo para ser corrigida aconteceu em 2016, quando a rede social ficou indisponível por cerca de duas horas e meia.

Ainda não se sabe o que causou a pane.