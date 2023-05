Fim da saga Theranos: golpista do Vale do Silício se entrega à polícia

Conhecida como a fundadora da Theranos, startup que prometia revolucionar os resultados obtidos a partir de simples exames de sangue, mas se revelou uma enorme fraude, a americana Elizabeth Holmes finalmente se entregou à polícia. Nesta terça-feira (30), a golpista foi à penitenciária de Bryan, no Texas, onde deve começar a cumprir sua pena de 11 anos e três meses.

O presídio de segurança mínima não tem grades nem outros regulamentos rígidos de outras prisões. Recebe principalmente criminosas condenadas por crimes do colarinho branco. Todas as internas são obrigadas a manter trabalhos regulares e devem cumprir ao menos 85% da pena, mesmo se forem beneficiadas por bom comportamento.

Holmes estava livre sob fiança desde que foi indiciada por fraude em 2018. Levada à julgamento, foi condenada por enganar investidores. Desde então, ela tentava se manter livre da prisão enquanto tentava obter um novo julgamento. O juiz do caso, Edward Davila, negou os pedidos e afirmou que a mudança do veredito era altamente improvável.

A apresentação de Holmes à penitenciária põe fim a um dos maiores casos recentes de fraude de que se têm notícia. Holmes fundou a Theranos em 2003, com apenas 19 anos. A empreendedora largou a Universidade de Stanford para se dedicar à startup que afirmava que uma única gota de sangue poderia revelar diversas enfermidades. Atraiu investidores poderosos, como o magnata da comunicação Rupert Murcoch e o ex-secretário de Estado Henry Kissinger, e foi avaliada em US$ 10 bilhões em 2014. Mas reportagens do Wall Street Journal revelaram falhas na tecnologia da Theranos e a empresa encerrou suas atividades em 2018.

Sunny Balwani, parceiro de negócios e namorado de Holmes na época, também foi condenado por todos os 12 crimes de fraude que ele foi indiciado, e começou a cumprir sua sentença de 13 anos em uma prisão na Califórnia em abril deste ano.

A história de Holmes continua despertando o fascínio das pessoas. Deu origem a um documentário da HBO, A Inventora – À Procura de Sangue no Vale do Silício, de 2019, virou série de TV no Star+, The Dropout, com Amanda Seyfried no papel principal, e foi adaptada por Adam McKay (de Não Olhe para Cima) no filme Bad Blood, com Jennifer Lawrence interpretando a empreendedora golpista.