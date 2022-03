O fascínio pela história de Elizabeth Holmes e da Theranos

A promessa de uma verdadeira revolução na saúde enganou todo mundo. Em 2003, a empreendedora Elizabeth Holmes criou a startup Theranos, que chegou a ser avaliada em US$ 10 bilhões, recebeu investimentos e apoio de bilionários e celebridades. Tudo isso porque, em teoria, ela seria capaz de criar uma máquina que oferecia mais de 200 análises a partir de uma gota de sangue e estaria disponível em supermercados e farmácias. A equipe de desenvolvimento da empresa nunca conseguiu desenvolver a tecnologia necessária para transformar a promessa de Holmes em realidade e a empreendedora manteve a ilusão na esperança de que, uma hora, eles conseguiriam “mudar o mundo”. Não deu certo. Descobriram a farsa e a Theranos ruiu.

E agora, mesmo anos após o fim da empresa, esse conto de ambição, mentiras e delírio coletivo no Vale do Silício continua despertando o interesse do público. Duas novas produções vão explorar essa história com um viés ficcional. A série The Dropout acabar de chegar ao serviço de streaming Star+ e põe a atriz Amanda Seyfried no papel da empreendedora. A trama é baseada no podcast de mesmo nome lançado pela ABC em 2019. Serão oito episódios no total, e os três primeiros já estão disponíveis.

E, em breve, a Apple TV+ vai lançar o filme Bad Blood, com Jennifer Lawrence como Holmes e direção de Adam McKay (de Não Olhe para Cima). O roteiro é baseado no livro de John Carreyrou, jornalista que expôs a farsa em reportagens publicadas no The Wall Street Journal.

Há um fascínio pela ambição desmedida e pelo fracasso colossal da Theranos. Mas há um elemento envolvendo o líder carismático que Holmes representava. Ela apareceu na capa das principais revistas do mundo, foi elogiada por ser uma liderança feminina em um ambiente majoritariamente masculino e por estar disposta a tudo (nesse caso, literalmente tudo, até mentir e fraudar resultados de pesquisas) para transformar o mundo. É algo que diz muito sobre o Vale do Silício, o culto a empreendedores e à busca constante por soluções “disruptivas”.

O documentário da HBO A Inventora – À Procura de Sangue no Vale do Silício, de 2019, é bem completo em mostrar os bastidores do desenvolvimento da empresa e a empolgação de investidores e celebridades como Bill Clinton e Rupert Murdoch. Imagens de arquivo e entrevistas com pessoas que participaram da startup e outros especialistas ajudam a explicar o fenômeno. A própria HBO prepara ainda outra série sobre o tema.

Fora do mundo audiovisual, o caso foi parar na justiça. Elizabeth Holmes foi considerada culpada de quatro acusações pelo júri, três por fraude eletrônica e uma por conspiração para cometer fraude eletrônica. A empreendedora foi considerada inocente em outras três acusações de fraude eletrônica e uma de conspiração para cometer fraude eletrônica. Holmes pode pegar 20 anos de prisão e ser obrigada a pagar uma multa de US$ 500 mil