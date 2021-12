Ferrari lançará produtos digitais para os fãs da marca

A montadora italiana Ferrari fechou um acordo com a empresa suíça de tecnologia Velas Network. O objetivo, de acordo com a fabricante de veículos esportivos, é oferecer aos fãs da marca uma série de produtos digitais, incluindo NFTs.

A partir da próxima temporada, a Vela se tornará parceira da equipe de Fórmula 1 da Ferrari e será responsável pela criação de serviços e produtos, alguns deles baseados na tecnologia blockchain. A empresa também será a patrocinadora principal da equipe Ferrari E-Sports Series, incluindo os atletas que disputarão o campeonato mundial.

O anúncio faz parte de uma estratégia da montadora italiana para ampliar o engajamento com a marca e associá-la a um estilo de vida, ao mesmo tempo em que mantém sua aura de exclusividade. Em junho, a Ferrari apresentou sua primeira coleção de roupas prêt-à-porter em um desfile organizado na cidade de Maranello, no norte da Itália. As peças são assinadas pelo diretor criativo, Rocco Iannone, que já passou por grifes como Pal Zileri, Giorgio Armani e Dolce & Gabbana.

O projeto de diversificação inclui ainda a criação de parques temáticos em Dubai e Barcelona, além de investimentos em esportes digitais, licenciamento e experiências de luxo para aqueles que têm um carro da montadora na garagem. Na próxima década, John Elkann, CEO da holding Exor, dona da Ferrari, espera que as novas vertentes de negócios representem 10% do faturamento.