Ferramenta mostra quais faculdades dão desconto de acordo com nota do Enem

A plataforma Busca Nota, desenvolvida pela startup de educação Amigo Edu, facilita a vida do estudante que quer usar sua nota do Enem para obter descontos na faculdade particular em que passar. A ferramenta, disponível neste link, centraliza em um só lugar todas as ofertas de bolsas disponíveis com base na pontuação obtida.

Funciona assim: a plataforma identifica a localização do usuário com base em um modelo de inteligência artificial e a utiliza para ordenar as melhores faculdades para mostrar ao aluno. Além de informar sobre possíveis descontos, o Busca Nota indica ainda se o aluno é aprovado no vestibular com base na nota de corte da instituição.

Antes, era comum que o estudante que não quis ou não conseguir passar em uma instituição federal tivesse que ligar para cada faculdade privada e negociar sua bolsa ou desconto de acordo com a nota alcançada. Descobrir a melhor oferta era muito mais complexo e demorado do que agora.