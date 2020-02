Facebook lança rede social inspirada no Pinterest

Stories, Lasso, Facebook Gaming e outra dezena de serviços e funções das redes sociais sob posse de Mark Zuckerberg evidenciam uma características comum dos negócios do magnata: optar por copiar inovações de concorrentes em ascensão, com o propósito de vence-los — Snapchat, TikTok e Twitch são os apps rivais correspondentes aos citados no início do texto.

Nesta sexta-feira (14), mais um desses exemplos entra no portfólio da maior rede social do mundo. Com o nome de Hobbi, o novo aplicativo se parece muito com o Pinterest, uma rede social de compartilhamento de fotos, que existe desde 2010.

O app clone é resultado do trabalho da equipe de experimentação de novos produtos do Facebook. No ano passado, o time foi escalado para desenvolver aplicativos inéditos e não relacionados com as marcas da empresa. Até agora, o trabalho resultou em um aplicativo para criação de memes chamado Whale , o aplicativo de rede social Bump e o aplicativo de música DJs Aux. Nenhum alcançou sucesso significativo.

De acordo com a reportagem The Information, o Hobbi foi lançado inicialmente nos Estados Unidos, na Colômbia, na Bélgica, na Espanha e na Ucrânia. O app só está disponível na loja de aplicativos da Apple. Não se sabe se em algum momento o Facebook vai integrar o Hobbi à sua marca. A empresa já disse que espera falhas em suas experimentações, e que os aplicativos que não derem certo poderão ser encerrados.