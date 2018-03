Em uma trama que envolve poder, tecnologia e uso indevido de dados privados, Cambridge Analytica, uma empresa de marketing eleitoral, derrubou as ações do Facebook e escancarou novos riscos para a democracia.

No fim de semana dos dias 17 e 18 de março, o jornal americano The New York Times e os ingleses The Guardian e Observer revelaram que os dados pessoais e detalhes sobre atividades online de 50 milhões de perfis do Facebook foram coletados e utilizados para fins eleitorais, sem que os usuários tivessem dado autorização para tal.

