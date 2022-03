Evento busca alunos de ensino médio interessados em tecnologia

Até o dia 22 de abril, escolas que atuam com ensino médio e 9º ano poderão se inscrever na 1ª Maratona Tech, uma nova olimpíada que irá desafiar os alunos a desenvolverem soluções ligadas à tecnologia. A estreia será realizada pela ONG Associação Cactus, e conta com o patrocínio das empresas iFood, XP Inc., VTEX, Arco Instituto, Buser, Fundação Behring e Telles Foundation.

O objetivo do evento é despertar o interesse dos jovens pela área de tecnologia ainda na fase escolar e, ao mesmo tempo, estimular o aprendizado em sala de aula. Tanto escolas públicas quanto privadas podem participar.

A primeira fase da Maratona Tech se dará entre 2 de maio e 30 de junho, e os 5% dos alunos de melhor desempenho vão para uma segunda fase, de 8 de agosto a 30 de setembro. A ideia será ajudar a desenvolver o pensamento computacional dos jovens, requisito importante para a atualidade. A primeira edição da maratona premiará as melhores ideias com medalhas e bolsas para continuar os estudos na área de tecnologia.

As inscrições podem ser feitas por professores do ensino médio e do 9º ano, por meio do portal Maratona Tech.