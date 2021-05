Embrapa: Brasil criou mais de uma startup por dia em 2020

Durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, mais de uma startup foi criada por dia no Brasil. É o que indica o Radar Agtech Brasil 2020-2021, estudo realizado pela Embrapa em parceria com a SP Ventures e a Homo Ludens Research and Consulting e com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

De acordo com a pesquisa, o número de empreendimentos ativos no país cresceu 40% no ano passado em relação a 2019. Além disso, o levantamento mapeou 1 574 startups especializadas no setor agropecuário, conhecidas como agtechs.

A maior parte desses empreendimentos atua na área de alimentos, gestão de propriedade rural e plataformas de sistemas e soluções de dados. Quase 50% deles está localizado na região Sudeste, seguido pelo Sul, Centro-Oeste, Nordeste e, por fim, Norte, com apenas 1,65%.

Segundo o presidente da Embrapa, Celso Moretti, a parceria das agtechs com as instituições de pesquisa, universidades e setor produtivo faz com que o Brasil possa “avançar ainda mais nessa interação, contribuindo com mais desenvolvimento, competitividade e maior sustentabilidade para o agro brasileiro.”