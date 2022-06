Em evento, Google anuncia investimentos no Brasil e celebra Gilberto Gil

Na quarta edição do Google for Brasil, megaevento de balanço anual da empresa, executivos anunciaram investimentos e projetos no país, além de celebrar antecipadamente os 80 anos de Gilberto Gil – o cantor baiano faz aniversário no dia 26. Entre os principais pontos destacados na apresentação do CEO local, Fábio Coelho, estão a abertura de um novo escritório em São Paulo no ano que vem e a inauguração de um novo Centro de Engenharia em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na USP. “Não podemos deixar de mencionar o que está acontecendo na Amazônia”, disse Coelho, em seu discurso de abertura do evento, citando o desparaecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira.

O CEO do Google Brasil também anunciou que a empresa vai investir R$ 150 milhões em projetos para ampliar o acesso a informações oficiais sobre vacinas, apoiar comunidades afetadas pela pandemia e combater a fome. “São 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar”, disse ele, na abertura do evento. “É preciso fazer algo para ajudar a erradicar a fome no país.”

Recentemente, o CEO do Google, Sundar Pichai, anunciou que vai investir 1,2 bilhão de dólares na América Latina. Nesse valor está incluído o novo cabo submarino Firmina, que ligará os principais centros brasileiros aos Estados Unidos, melhorando a comunicação entre os dois países e os serviços da empresa no Brasil. E o novo escritório, que ficará na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Itaim, Zona Oeste de São Paulo, e abrigará a equipe do Google Cloud no Brasil.

O novo Centro de Engenharia é fruto de uma parceria com o IPT, a partir do IPT Open Experience, que já conta com participação de outras 14 empresas. O Google ocupará o histórico prédio central do instituto, com 7 mil metros quadrados e capacidade para abrigar até 400 pessoas, que será recondicionado, mantendo suas características arquitetônicas. O escritório abrigará operações relacionadas a privacidade e segurança online. “Como exporta soluções para outros países, o Brasil tem reconhecimento internacional”, disse Segundo o peruano Eduardo Tejada, diretor de engenharia da empresa, em uma apresentação após o evento. A previsão é que o edifício fique pronto em 2024.

O Google Brasil também parece empenhado em atuar fortemente nas eleições deste ano. Por isso, anunciou o lançamento de um relatório e de um site com as principais tenências de busca relacionadas ao tema, além de apoiar organizações que atuam na promoção da diversidade na política. Seis ONGs receberam 1,5 milhão de reais da empresa: #VoteLGBT, Instituto Update, Instituto Alziras, Instituto Marielle Franco, Instituto Vita Alere e Safernet. Além disso, o Relatório de Transparência de Publicidade Política passará a incluir informações sobre anúncios feitos nas plataformas do Google que mencionem candidatos a cargos federais, partidos políticos e governantes eleitos – mesmo sem pedido de voto.

Duplex

Também foi anunciada a chegada ao Brasil do Duplex, tecnologia de inteligência artificial que usa a conversação natural pra obter informações. No país, o recurso já está sendo testado em várias situações: para atualização de informações de estabelecimentos comerciais, para automatizar tarefas, para a compra de ingressos de cinema e para a consulta dos locais de votação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O diferencial da nova tecnologia é a naturalidade da conversa, tanto na fala quanto na compreensão das respostas. “Parece um pouco ‘creepy’ (assustador) de início, mas depois a gente se acostuma”, brincou Coelho.

Gilberto Gil

Por fim, o evento teve a participação de Gilberto Gil, que completa 80 anos no dia 26. O acervo pessoal e artístico do cantor e compositor baiano foi digitalizado pelo Google e está exposto na mostra digital O Ritmo de Gil, dentro do Google Arts & Culture, com mais de 40 mil imagens e 900 gravações históricas. Disponível em inglês, português e espanhol, essa é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro vivo na plataforma. No processo, foi redescoberto um álbum de 1982, gravado em Nova York, nunca lançado por Gil e que acabou perdido em sua volta ao Brasil. Agora, sua história chega ao público pela primeira vez.

Após cantar “Andar com Fé” no encerramento, ao lado de Larissa Luz e Sarah Roston, Gil falou à imprensa e contou que o disco com 12 músicas foi encontrado há dois anos no formato de uma fita cassete. “Foi um trabalho que eu fiz nos EUA, com a Warner, incluindo regravações e canções inéditas”, disse ele, em resposta à VEJA. “Mas não mudamos nada, ficou aquela pedra bruta mesmo. Senão não teria sentido.”

