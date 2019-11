Em dezembro, Xangai receberá 19 startups brasileiras

Dezenove startups brasileiras zarparão, em dezembro, em busca de novos negócios da China. Isso literalmente. Nos últimos dias 18 e 19 aconteceu, em São Paulo, um workshop para prepará-las para a aventura. As empresas novatas, do ramo da inovação, foram escolhidas por meio do StartOut Brasil. Trata-se de um programa que visa auxiliar no processo de inserção de empresas nacionais em nações conhecidas pela inovação.

Criado pelo governo federal, o projeto já passou por cidades da Europa, da América Latina e da América do Norte. A iniciativa é de Sebrae, Apex-Brasil, Anprotec e dos Ministérios da Economia e das Relações Exteriores.

Em dezembro, esses representantes rumarão para uma imersão em Xangai, na China, com o objetivo de promover relações com empresas daquele país, famoso pelos investimentos em tecnologias inovadoras. A intenção é internacionalizar essas startups, expandindo-as com a ajuda de possíveis parcerias firmadas em outras nações.

Durante o encontro em São Paulo, os participantes do projeto compartilharam informações sobre o mercado chinês, e que podem determinar o sucesso ou o fracasso do programa. Além disso, os executivos receberam conselhos de especialistas do ramo, que comentaram sobre, dentre outras coisas, os documentos necessários para a viagem. Assim não há risco de alguém ficar de fora devido a problemas burocráticos.

As startups selecionadas pelo programa são dos mais variados tipos. A Shelfpix, por exemplo, é uma plataforma que permite ao dono de um mercado, ou de outro tipo de estabelecimento comercial, saber quantos itens estão presentes em cada gôndola, quantos produtos cabem em cada uma, os melhores posicionamentos possíveis em cada prateleira, entre outros indicadores. Já a Cheap2hip ajuda comerciantes a encontrarem as melhores propostas de fretes, tanto em âmbito nacional quanto em internacional.