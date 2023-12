E3, maior feira de games do mundo, anuncia seu fim definitivo

A feira E3, realizada anualmente e considerada o principal evento do mercado de jogos eletrônicos, anunciou seu fim definitivo nesta terça-feira, 12. Nos últimos anos, a convenção havia enfrentado problemas e a concorrência de outros eventos semelhantes.

A primeira edição aconteceu em 1995 e representou um momento de virada para o mercado. Antes, as empresas de games participavam de outras feiras, como a Consumer Electronics Show, a CES, e tinham que disputar a atenção dos visitantes com outros setores.

Ao longo dos anos, a E3 se consolidou como o principal evento do mercado de jogos eletrônicos por conta de sua relevância. Todos os grandes estúdios e desenvolvedores guardam seus principais anúncios para a feira, e havia uma participação expressiva dos maiores nomes da indústria.

Em 2020, a E3 foi cancelada pela primeira vez por conta da pandemia. No ano seguinte, foi realizada de forma online, e cancelada novamente em 2022. Havia planos de retomar o evento presencial em 2023, mas, mais uma vez, a feira foi cancelada. Agora, de forma definitiva.

De acordo com Stanley Pierre-Louis, presidente da ESA, Entertainment Software Association, empresa responsável pela organização da E3, a decisão de cancelar a edição de 2023 estava ligada a três fatores: a mudança no ciclo de desenvolvimento das empresas por conta da pandemia, a decisão de algumas companhias de não participar mais da feira e a realização de eventos individuais de grandes companhias do setor.

O esvaziamento da E3 começou em 2018, com a saída da Playstation, antes uma grande apoiadora do evento. A decisão deu origem a uma série de movimentos semelhantes. A saída do parceiro da ESA, Geoff Kheiley, e seu posterior envolvimento em eventos concorrentes, como o Summer Game Fest, prejudicou ainda mais a situação da E3.

“Sabemos que toda a indústria, os jogadores e criadores têm muito carinho pelo evento. Nós compartilhamos esse carinho”, afirmou Pierre-Louis ao jornal The Washington Post. “Sabemos que é difícil dizer adeus a um evento tão querido, mas é a coisa certa a fazer dadas as novas oportunidades que a indústria tem hoje para alcançar seus fãs e parceiros.”