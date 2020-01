Deputado publica vídeo falso sobre ataque americano usando imagens de jogo

Na manhã desta segunda-feira, 6, o deputado federal por São Paulo Carlos Zarattini (PT), publicou no Twitter um vídeo que supostamente seria da ação militar americana que terminou com a morte do general iraniano Qassim Suleimani.

Na cena, um comboio de veículos é observado do alto quando disparos de metralhadora e mísseis são autorizados. Depois da sequência de explosões, os sobreviventes são alvejados uma segunda vez.

Como se trata de um vídeo de baixa resolução, os olhos mais desatentos podem não perceber que não estão vendo uma imagem real, mas sim de um jogo de celular lançado em 2014. O game “AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron”, é um simulador de operações militares áreas, e imita com bastante realismo as imagens que são captadas por drones e bombardeios.

Publicidade

Após ser repreendidos por seus seguidores, por volta das 11h40, o deputado apagou o post. Mais tade, às 14h, Zarattini voltou ao Twitter para se retratar. “Errei. Em meio a essa comoção que estamos vivendo com a escalada de guerra, publiquei um vídeo equivocado dizendo que era do ataque dos EUA no Iraque, quando na verdade era apenas um game. O vídeo era muito similar aos divulgados amplamente pela televisão”, escreveu.