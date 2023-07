De carro elétrico no autódromo: confira destaques do Festival Interlagos

De todos os eventos automotivos da cidade de São Paulo, poucos eram tão queridos quanto o Salão do Automóvel, que deixou de ser realizado no formato tradicional no ano passado, após seis décadas. Agora, o Festival Interlagos, realizado no autódromo, tenta buscar o público que ficou sem uma opção semelhante. O evento original, focado em motocicletas, é realizado há cinco anos, e desde 2022 ganhou a versão para quatro rodas. O Festival Interlagos abre as portas para o público nesta sexta-feira, 21.

O grande atrativo é ver de perto alguns dos principais lançamentos do mercado. Algumas montadoras trouxeram seus portfólios completos, e trata-se de uma oportunidade interessante entrar e mexer em uma grande variedade de veículos, conferindo detalhes de acabamento, tecnologias e o conforto. A lista completa de montadoras conta com Audi, BYD, Citroen, Chevrolet, Ford, GWM, Toyota, Peugeot, Polaris, RAM e Volvo.

Quem comprou o ingresso com antecedência vai poder dirigir até três modelos na pista de Interlagos, ou optar pelos veículos mais “parrudos” para testar o circuito off-road, com poças, buracos, trechos com grande inclinação, subidas e descidas – obstáculos pensados para colocar à prova as capacidades de carros como o Ford Bronco, a nova Ranger ou alguns dos modelos da RAM de encarar a terra. Além das grandes montadoras, há expositores variados, de profissionais de envelopamento automotivo a marcas de pneus e equipamentos.

Ainda há ingressos para visitar o evento, incluindo as atrações musicais, com Diogo Nogueira como “headliner”, por R$ 90. Há uma segunda versão, mais cara (R$ 190), que dá direito a um “open churrasco”. O passe mais caro (R$ 495), que permitia ao visitante testar os carros na pista de Interlagos ou no circuito off-road, já está esgotado.

Na quinta-feira, 20, antes da abertura oficial para o públçico, as montadoras mostraram diversos lançamentos para a imprensa. A Ford exibiu o novo Territory (apenas por fora), que deve chegar no segundo semestre. A Toyota mostrou o Corolla Gazoo Racing, hatch esportivo que será vendido por aqui.

Os elétricos também apareceram com bastante destaque. A GWM apresentou o primeiro modelo da linha Ora, novo elétrico de entrada que deve ajudar a popularizar a motorização no Brasil, vendido por preços entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, em duas versões. A BYD, que já tem um portfólio grande e recentemente lançou o Dolphin, mostrou o sedã esportivo Seal. A Audi mostrou seu e-tron GT, modelo esportivo que será vendido por R$ 700 mil.

Confira a lista completa de veículos que serão exibidos:

Audi: A3 e Q3

BYD: Dolphin, Tan, Yuan, Song e Seal

Chevrolet: Bolt EUV, Equinox RS, Montana RS, Tracker RS e Onix RS

Citroën: C3 e C4 Cactus

Ford: Bronco (apenas na pista off-road), F-150, Maverick, Mustang e Ranger

GWM: Haval H6 (em três versões) e Ora

Peugeot: 208, 2008, e-2008, 3008 e Ami

Ram: Rampage (as três versões) e 1500 Limited

Toyota: GR Corolla e Corolla Cross

Volvo: C40, e-tron GT XC60 e XC90

