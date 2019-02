Crise: mercado de games sofre retração em 2016

2016 não foi um bom ano para o mercado dos games no Brasil. Na comparação com o ano anterior, a venda total de jogos encolheu 16,6% no número de unidades vendidas. De acordo com a empresa de monitoramento de vendas GfK, em termos de faturamento, também houve retração de 10,7% em relação a 2015.

O levantamento ainda aponta que 64% dos jogos vendidos em 2016 pertence ao grupo dos consoles da 8ª geração (vídeo games como Nintendo Wii, Xbox One e Play Station 4), um crescimento de 18% em relação ao ano anterior. Só os jogos de PS4 e Xbox One responderam, no ano passado, por 61,2% dos games comercializados.

Em relação aos gêneros do mercado de games, os jogos de “Ação/Aventura” aparecem como os mais vendidos (39%), seguidos por “Esporte” (23,4%). Ambos os gêneros registraram aumento de participação no mercado, na comparação com 2015 quando “Ação/Aventura” e “Esporte” apareciam com participação nas vendas de 38,8% e 21,4%, respectivamente.

Jogos de "ação e aventura" são os mais vendidos

Confira a lista dos games mais vendidos em 2016:

1º – FIFA Soccer 2017

2º – Minicraft

3º – Pro Evolution Soccer 2017

4º – Grand Theft Auto V

5º – FIFA Soccer 16

6º – Pro Evolution Soccer 2016

7º – LEGO Marvel: Super Heroes

8º – Call Of Duty: Black Ops III

9º – Uncharted 4: A Thief’s End

10º – Battlefield 1

11º – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

12º – Metal Gear Rising: Revengeance

13º – Fallout 4

14º – LEGO Marvel Vingadores

15º – Star Wars: Battlefront

16º – Pro Evolution Soccer 2015

17º – Far Cry Primal

18º – The Witcher 3: Wild Hunt

19º – Batman: Arkham Knight

20º – Uncharted: The Nathan Drake Collection