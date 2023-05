Conheça as novidades anunciadas pelo Google em encontro anual

Durante o último semestre, o rápido crescimento do ChatGPT, criado pela OpenAI, estimulou grandes empresas de tecnologia a realizarem uma verdadeira corrida em busca de protagonismo no campo das inteligências artificiais. O Google, até agora, só apareceu de maneira modesta, mas na última conferência para desenvolvedores, nesta quarta-feira, 10, a empresa mostrou que não ficará para trás.

Durante a Google I/O, reunião anual realizada pela companhia em São Francisco, a organização anunciou que a tecnologia estará integrada às diferentes aplicações desenvolvidas por ela. Chamado de Duet AI, o colaborador inteligente estará presente em todas as ferramentas do Google Cloud. A gigante da tecnologia ainda anunciou o lançamento do Bard, sua versão do chatbot inteligente – que ainda não está disponível no Brasil.

O modelo de linguagem por trás da tecnologia se chama PaLM 2 (acrônimo em inglês para modelo de linguagem de caminhos), segunda geração do programa de inteligência artificial desenvolvido pelo Google. Segundo a empresa, essa nova versão tem uma capacidade melhor de compreensão, geração de texto e programação.

Workspace

Nas ferramentas de trabalho do Google, como o Docs e o Gmail, o colaborador será capaz de gerar respostas contextualizadas e fazer sugestões para melhoria do texto. No google Slides e no Meet, a ferramenta será capaz de gerar imagens de acordo com pedidos do usuário que poderão ser incorporadas a apresentação ou colocadas como plano de fundo. O assistente ainda ajudará na criação de tabelas personalizadas, dentro do Sheets.

Buscas

Como não poderia deixar de ser, a novidade também será incorporada ao motor de buscas do Google. Os links continuarão aparecendo, mas, agora, o buscador será capaz de responder às perguntas dos usuários de maneira mais objetiva e orgânica. O novo buscador ainda está em fase de testes e, por isso, não está disponível para todos os usuários.

Quando os chatbots começaram a aparecer, perguntou-se muito se isso poderia impactar o modelo de negócios da empresa – a oferta de anúncios. A companhia de São Francisco encontrou uma solução para isso. As publicidades continuarão tendo um espaço na página de buscas, apesar da incorporação da IA.

Android

A tecnologia também será integrada à próxima versão do sistema operacional da empresa. No aplicativo de mensagens, o assistente irá sugerir respostas baseadas no contexto da conversa e poderá reescrever a mensagem em diferentes estilos, mais profissional ou mais conciso, por exemplo. A ferramenta ainda deixará o aparelho mais customizável, através da criação de wallpapers originais, de acordo com pedidos do usuário.

Fotos

Chamada de Magic Editor, a ferramenta experimental utilizará inteligência artificial para fazer modificações específicas nas imagens, como remover objetos indesejados ou completar um elemento que foi cortado na hora da captura.

Bard

Anunciado em fevereiro, o Bard, até agora, só estava disponível para alguns usuários, através de listas de espera. A partir da conferência, o chatbot passou a ficar disponível de maneira ampla em mais de 180 países, em inglês, japonês e coreano. O Brasil ainda não está entre os contemplados. O programa poderá se integrar a aplicativos parceiros e fazer pesquisas utilizando imagens.

Outras novidades

A conferência ainda contou com diversos outros anúncios. O Med-PaLM 2 poderá responder questões médicas, o MusicLM possibilitará a criação de músicas originais a partir de pedidos dos usuários e o Maps será capaz de gerar um mapa imersivo. Desenvolvedores ainda contarão com diversas ferramentas que ajudarão a programar e a criar aplicativos. Por fim, a companhia também divulgou os novos aparelhos da linha Pixels.

Em meio a discussões a respeito do perigo das inteligências artificiais, o Google deu um bom exemplo, em sua reunião anual, de como essa tecnologia pode facilitar a vida dos usuários. As aplicações se integrarão de maneira orgânica, otimizando o trabalho e diminuindo o tempo exigido por atividades mecânicas. Resta saber se elas serão adotadas de maneira responsável e se, na prática, serão mesmo seguras para os utilizadores.

