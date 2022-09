Como um vídeo do TikTok fez roubos de carros dispararem nos Estados Unidos

Há uma enorme variedade de conteúdo no TikTok: de dancinhas e coreografias para músicas de sucesso a dicas questionáveis de gastronomia e beleza. Nem tudo, no entanto, é divertido ou simplesmente banal e inofensivo. Recentemente, um vídeo viral que mostrava como usar um cabo USB para fazer uma ligação direta em alguns modelos desenvolvidos pelas sul-coreanas Kia e Hyundai fez com que os roubos disparassem nos Estados Unidos. A polícia de Chicago, por exemplo, disse que os roubos subiram 767% na cidade por conta do viral do TikTok. Em Los Angeles, modelos das duas empresas estão entre os mais cobiçados pelos criminosos.

Agora, as duas montadoras estão sendo processadas pelas vítimas, revoltadas com o problema. Um processo conjunto foi oficializado em Orange County, na Califórnia, que afirma que veículos da Kia produzidos entre 2011 e 2021 e modelos da Hyundai feitos entre 2015 e 2021 com chaves tradicionais, e sem o sistema mais moderno, sem chave, não incluíam um “imobilizador do motor”, um dispositivo simples e aparentemente barato e comum que poderia evitar o roubo. O processo diz que as empresas sabiam do risco e preferiram cortar custos, colocando a segurança dos veículos em risco. Nenhuma montadora quis se manifestar, de acordo com o site Tech Crunch.

O trabalho da polícia será facilitado porque muitos dos roubos não são feitos por “profissionais”, mas por jovens que postam o resultado de suas ações na própria plataforma. Eles ganharam até apelido: Kia Boys. O problema é que os custos para reparar o dano são altos. Antes de fazer a ligação direta é preciso quebrar uma janela ou arrombar uma porta, e o reparo pode ultrapassar US$ 10 mil. Em algumas cidades, faltam peças para fazer o reparo.

A Hyundai afirmou que vai começar a vender e instalar kits de proteção nas concessionárias americanas. Diversos departamentos de polícia espalhados pelo país também compartilharam dicas de segurança, como a instalação de travas no volante.

