“Não cozinhe frango com xarope”, alerta FDA após desafio do TikTok

Surpresa: “Cozinhar frango no remédio para tosse não é apenas bobo e pouco apetitoso, mas também pode ser muito inseguro”, afirmou a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos EUA, após o desafio do TikTok do “frango sonolento” viralizar na plataforma.

Os vídeos desafiam as pessoas a cozinhar frango em NyQuil, xarope que contém paracetamol, dextrometorfano e doxilamina. “Esses desafios, que geralmente têm como alvo os jovens, podem prejudicar as pessoas – e até causar a morte”, disse a FDA em um aviso dado em setembro.

O órgão explica que ferver o medicamento pode torná-lo muito mais concentrado e alterar suas propriedades de outras maneiras. Mesmo não comendo o frango, a inalação dos vapores do medicamento durante o cozimento pode fazer com que altos níveis de drogas entrem no corpo, prejudicando, inclusive, os pulmões.

A maioria das publicações envolvendo a trend de frango do NyQuil parece ter sido retirada, mas os ‘duetos’ prolongam o desafio na plataforma de mídia social.

Trends perigosas

Esta não é a primeira vez que a FDA alerta contra os desafios de mídia social que usam medicamentos sem receita médica.

Em setembro de 2020, um aviso semelhante foi emitido pela FDA após relatos de adolescentes sendo admitidos em salas de emergência ou morrendo depois de participar do “Benadryl Challenge” no aplicativo de vídeo curto.

Na época, o órgão recomendou que os medicamentos devessem ser trancados, para evitar envenenamentos acidentais por crianças e uso indevido por adolescentes, que estavam em “casa com mais frequência devido à pandemia de Covid-19 e, portanto, mais propensos a experimentar”.

