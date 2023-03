Como inteligência artificial vai ajudar a vender carros no metaverso

Aos poucos, a ferramenta ChatGPT tem transformado algumas experiências virtuais e, assim, vai entrando de vez no cotidiano das pessoas. A mais recente novidade pode ser encontrada no mercado automobilístico. Em um futuro bem próximo, será possível comprar um carro da mesma forma como se compram eletrodomésticos: sem sair de casa. Algumas montadoras estão investindo em showrooms digitais interativos e imersivos, alimentados em parte pelo ChatGPT no ambiente digital do metaverso.

Por enquanto, as pioneiras em apostar no formato são Fiat e Kia. A Fiat Metaverse Store foi desenvolvida com a colaboração da Microsoft e da empresa de software Touchcast. O interessante é que os clientes não precisam de um óculos VR, avatar ou hardware especializado para navegar pela loja. Tudo está integrado no Microsoft Teams. No stand de vendas virtual, os potenciais compradores podem interagir com o “Fiat Genius”, que pode responder a perguntas sobre os produtos Fiat com a ajuda do ChatGPT.

Além disso, os clientes podem conferir atributos dos veículos e até concluir a compra de casa. A experiência virtual imita a maneira tradicional de compra de carros, ou seja, uma visita à concessionária para ver o veículo de perto e tirar dúvidas com um vendedor. A empresa pretende inserir esse tipo de dinâmica no sistema dos próprios carros no futuro, tornando-os mais interativos. A loja da Fiat no metaverso está disponível apenas no mercado italiano, mas a empresa já projeta a expansão do modelo para outros países.

Na Alemanha, a Kia revelou sua loja no metaverso. O espaço também pode ser acessado por um computador ou celular, mas a experiência se amplia com a introdução de um óculos de realidade virtual. Por meio de avatares digitais, os compradores podem percorrer um showroom virtual e interagir com os veículos, conferir as baias de atendimento e tirar suas dúvidas clicando nos links que os levam ao site da Kia. A concessionária da Kia roda no Engage, uma plataforma do metaverso para negócios, e também está integrando o ChatGPT e outras ferramentas de IA em seu sistema.