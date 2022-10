Com Central de Anúncios, Google permitirá customização de propagandas

O Google anunciou nesta quinta-feira (20) o recurso Minha Central de Anúncios (“My Ads Center”), que permitirá maior customização do tipo de publicidade recebida pelo usuário. A ferramenta funcionará em todas as plataformas da empresa, incluindo o YouTube, e será possível barrar propagandas e até temas. O recurso será oferecido também no Brasil.

“A Minha Central de Anúncios foi criada para que as pessoas tenham mais controle sobre a própria experiência com publicidade nas plataformas do Google”, diz o comunicado oficial. O exemplo oferecido pela empresa está relacionado às buscas por temas ligados a uma viagem à praia. Depois de voltar, pode ser que o usuário não queira ser impactado por esse tipo de publicidade. Para mudar as configurações, ele poderá acessar o menu da Central de Anúncios ou definir suas prioridades clicando diretamente no menu de três pontos ao lado da publicidade.

Há uma grande variedade de configurações de personalização dos anúncios. Será possível, por exemplo, impedir que o histórico do YouTube seja usado para programar o tipo de propaganda promovido. Ou desativar propagandas personalizadas de modo geral. Também será permitido bloquear propagandas de empresas específicas, fazendo com que aquele tipo de conteúdo não apareça mais durante a navegação do Google. Isso também vale para temas considerados “sensíveis”, como apostas e álcool.

A ferramenta será disponibilizada de forma gradual, então nem todos os usuários terão acesso a ela ao mesmo tempo. É possível checar se o recurso já está disponível neste link.