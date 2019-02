Chrome, do Google, é o browser mais usado no Brasil

O navegador Chrome, do Google, ultrapassou todos os concorrentes e alcançou, em novembro, 39,81% de participação no mercado brasileiro. O Internet Explorer, da Microsoft, ocupa agora a segunda posição, com 34,43% de participação. Em terceiro lugar está o Firefox, da Fundação Mozilla, com 23,81%. A medição foi realizada pelo StatCounter, site que mede dados de audiência da web.

Lançado em 2008, o browser do Google conquistou em outubro a primeira posição na América Latina. É a primeira região continental em que o Chrome ultrapassou todos os concorrentes.

O Internet Explorer ainda está na primeira posição do mundo, com 40,63%. O Chrome acaba de chegar ao segundo lugar, com 25,69% e o Firefox está na terceira posição, com 25,23%.