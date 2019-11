Centro de ciências americano será modelo para museus no Brasil

1. 23_Outdoor_DSC_2913_GL zoom_out_map 1 /11 Vista externa do museu Exploratorium de São Francisco (EUA) (Exploratorium, http://www.exploratorium.edu/Divulgação)

O que mais chama a atenção no Exploratorium, museu interativo de ciências e artes em São Francisco, costa leste americana, é a desenvoltura com os visitantes de todas as idades se divertem em suas instalações. Ali, em uma construção centenária, instalada em antigo armazém, crianças, adolescente e adultos se esbaldam em meio a máquinas que simulam terremotos e tornados e brinquedos que seguem as leis da física, química e biologia.

Em tempos que terraplanismo, o criacionismo e todo tipo de teoria pseudocientífica são levados a sério por muita gente, o museu californiano reforça o princípio de que curiosidade humana e o desafio a conceitos pré-estabelecidos são os motores do desenvolvimento e da inovação.

“Estamos por aqui para ir além de polêmicas como a do aquecimento global. O que queremos é fazer as pessoas se perguntarem como vão se posicionar frente a assuntos complexos“, explica Silva Raker, diretora de Negócios da instituição. “Nosso obejtivo é que elas reflitam se, em situações problemáticas, estarão dispostas a compartilhar conhecimentos com os outros, colaborar para resolver as dificuldades ou se apenas competirão umas com as outras”.

Foi Silva quem conduziu as negociações que trarão ao Brasil o modelo de exposições desenvolvido no Exploratorium para duas instituições — uma em São Paulo e outra em Brasília. Em ambos os casos, os museus batizados como Steam Lab, serão construídos pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

A unidade paulista será instalada em um casarão tombado na Avenida Paulista, cedido pelo governo do estado. Em Brasilia, o local ainda não foi definido mas estão sendo avaliados imóveis na área da Esplanada dos Ministérios. A inauguração dos dois SteamLabs está prevista para 2022. O nome Steam vem da sigla em inglês para o conceito de ensino baseado na interligação de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática.

A proposta dos idealizadores dos Steam Labs é reproduzir por aqui a abordagem arrojada do Exploratorium, um grande laboratório público de aprendizagem, em que o ambiente e os fenômenos naturais são explorados por meio de ótica da ciência, da arte e da percepção humana. Fundado em San Francisco há 50 anos, exatamente quando florescia na cidade o movimento hippie na cidade, o chamado Flower Power.

O espírito da época acabou influenciando as abordagens criativas e iconoclastas do museu, pioneiro na abordagem lúdica da divulgação científica. Hoje, a instituição serve como um difusor de conceitos que permeiam a cultura de inovação da região de São Francisco e arredores, no Vale do Silício, onde ficam as sedes nas maiores empresas de tecnologia do mundo com Google, Facebook e Apple.

“Costumamos dizer que um mundo melhor é um mundo onde as pessoas não tem medo de fazer perguntas”, resume George Cogan, presidente do Exploratorium. “E é isso o pretendemos fazer aqui: estimular crianças, jovens e adultos a fazerem cada vez mais perguntas.”

